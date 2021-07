Verstappen-Fans färben Spielberg in Orange

Die Fans von Max Verstappen färben auch 2021 Spielberg in Orange. Der aktuelle Hype um den jungen WM-Führenden ist riesig, weshalb über 20.000 niederländische Fans zum Grand Prix von Österreich kommen, um dort ihren 23-jährigen Liebling anzufeuern. Ein Mann, der dafür mitverantwortlich ist, heißt Roger Hermans. Der organisiert Fan-Reisen für Verstappen und bringt alleine über diese Schiene dieses Mal 15.000 Holländer in die grüne Steiermark.

Hermans hat vor 30 Jahren schon für Verstappens Vater Jos Merchandising gemacht und dann dank seiner Bekanntschaft mit der Familie rasch erkannt, dass der kleine Max Emilian Verstappen eine große Motorsport-Zukunft hat. Tatsächlich holte Red Bulls Berater Helmut Marko den damals 17-jährigen Verstappen Jr. in die Formel 1 und verglich den im belgischen Hasselt geborenen Niederländer bald sogar mit Ayrton Senna. Nach durchaus auch wilden Anfangsjahren ist Verstappen aktuell WM-Leader und wird vielfach schon als Nachfolger von Lewis Hamilton sowie künftiger Serien-Weltmeister gehandelt.

Kein Wunder, dass das Geschäft rund um Verstappen brummt. Alleine für das Verstappen-Merchandising beschäftigt Hermans mittlerweile 25 Personen. Seit einigen Jahren gibt es auch Verstappen-Travel. Dabei werden neben dem Ticketverkauf die Fans bei der Reise und der Unterkunft unterstützt, können fixfertige Pakete zum Beispiel inklusive Wohnzelt auf den malerischen Campingplätzen rund um die Rennstrecke gebucht werden.

Die meisten “Oranjes” nehmen die 1.200 Kilometer weite Reise nach Spielberg aber ohnehin mit ihren Wohnmobilen unter die Räder, speziell weil das wegen der Corona-Lockerungen ab 1. Juli wieder gut möglich ist. Obwohl die Niederlande mit Zandvoort nun wieder ein eigenes Formel-1-Rennen haben (5. September), bringt alleine Hermans Reiseorganisation 15.000 Niederländer in die Steiermark.

Diese freuen sich auch darüber, dass beim zweiten Rennen in Spielberg im Zuschauer-Bereich nur noch die 3-G-Regel gilt. Im freien Gelände besteht keine Maskenpflicht mehr und auch Sektoren oder Bubbles gibt es für sie nicht mehr. Vielmehr können sich die Fans in allen für sie geöffneten Bereichen frei bewegen.

Deshalb werden beim Österreich-Rennen übers Wochenende voraussichtlich auch über 100.000 Fans kommen. Neben Spielberg bringt Hermans seine Formel-1-Kunden auch nach Budapest, Zandvoort und Spa. Betreut werden nicht nur Camper sondern auch jene Holländer, die es sich leisten können, mit dem Privatjet anzureisen.

Seine Kunden seien von Spielberg speziell begeistert, weil dort alles sehr gut organisiert sei, berichtet Hermans. Man kann sich aussuchen, ob man einen ruhigen Platz bewohnen oder lieber an einer Partymeile übernachten möchte. “So gut wie in Spielberg läuft es nirgends in Europa. Und so nahe an der Strecke wie in Spielberg kann man sonst nirgends kampieren”, berichtet Hermans in einer Ausgabe des “The Red Bulletin”. Außerdem würde man die Fans animieren, nach dem Grand Prix noch länger in der Region Murtal zu bleiben.

Auch Hermans ist überzeugt, dass Verstappen längst der populärste niederländische Sportler ist. Nach dem Aus der Fußball-Nationalmannschaft bei der EM blickt derzeit ganz Holland speziell auf den jungen Formel-1-Piloten, der dank seines starken RB16B schon vier Saisonsiege eingefahren hat und vor dem 9. von insgesamt 23 Saisonrennen in der Fahrer-WM 18 Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Hamilton hat. “Wenn Max auch am Ende vorne liegt, ist in Holland die Hölle los”, ist Hermans überzeugt.

