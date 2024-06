Verstappen feiert in Barcelona siebten Saisonsieg

Max Verstappen hat erneut seine Extraklasse bewiesen und eilt mit großen Schritten seinem vierten Weltmeistertitel in der Formel 1 entgegen. Der Niederländer triumphierte beim Großen Preis von Spanien und baute seinen Vorsprung in der WM weiter aus. Die Briten Lando Norris im McLaren sowie Lewis Hamilton im Mercedes fuhren auf die Plätze zwei und drei.

Doch allen überlegen war erneut Verstappen, der den Grundstein für seinen siebten Saisonsieg im zehnten Rennen gleich zu Beginn legte. In der dritten Runde bremste er den zu diesem Zeitpunkt überraschend in Führung liegenden George Russell aus und ließ sich den Erfolg nicht mehr nehmen. Auch strategisch hatte Red Bull im Duell mit McLaren diesmal die Nase vorne und holte den Weltmeister in den richtigen Momenten in die Box.

Verstappen funkte ein langgezogenes „yes“ an die Box, als über die Ziellinie gefahren war: „Das war großartig. Wir hatten die perfekte Strategie, das hat uns geholfen.“ Teamchef Christian Horner lobte Verstappen: „Perfekt ausgeübt, Max, du hast alles richtig gemacht.“

Vierter wurde Hamiltons Teamkollege Russell (Großbritannien), dahinter folgten Charles Leclerc (Monaco) im Ferrari und dessen spanischer Teamkollege Carlos Sainz.

In der WM hat Verstappen nun 219 Punkte und liegt komfortabel an der Spitze. Norris (150) und Leclerc (148) sind die ersten Verfolger. Doch für den von der Pole Position mit großen Ambitionen gestarteten Norris war dieses Rennen insgesamt enttäuschend. Er verlor die Führung in der ersten Kurve an Russell und musste dann auch noch Verstappen ziehen lassen.

„Ich hätte das Rennen gewinnen müssen“, sagte der enttäuschte Norris: „Ich habe es am Start weggeworfen. Das Auto war überragend.“

Auch der Versuch, die Führung durch einen späteren Boxenstopp zurückzuholen, ging nicht auf. So fand sich Norris zeitweise hinter dem Mercedes-Duo wieder, kämpfte sich aber mit frischen Reifen dank sehenswerter Überholmanöver wieder auf Platz zwei nach vorne.

Dabei verlor er aber viel Zeit, sodass sein Rückstand auf Verstappen dann bereits knapp neun Sekunden betrug. Zwar kam der Brite, der in Miami triumphiert hatte, im sehr schnellen McLaren immer näher heran. Doch nicht nah genug, um Verstappen zu attackieren. Der Niederländer kam dann erneut vor Norris in die Box und bekam frische Reifen. Norris folgte etwas später – als er dann wieder auf die Strecke kam, betrug sein Rückstand wieder sieben Sekunden.

„Gib alles und schone deine Reifen nicht“, funkte Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase dem Weltmeister zu, und der mühte sich, den wild entschlossenen Norris auf Distanz zu halten. Zwar war der Brite etwas schneller, doch Verstappens Polster betrugt sieben Sekunden vor Schluss noch immer komfortable fünf Sekunden.

Fehlerfrei fuhr Verstappen dem Sieg entgegen, Norris konnte in der entscheidenden Phase nicht mehr zulegen.

