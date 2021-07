Verstappen geht es nach Crash laut Marko “erstaunlich gut”

via

via Sky Sport Austria

Dem niederländischen Formel-1-Fahrer Max Verstappen geht es nach seinem folgenschweren Crash in Silverstone nach Angaben von Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko “erstaunlich gut”. Aus Sicherheitsgründen habe sein Vater Jos “mit ihm in einem Hotel die Nacht verbracht”, sagte Marko im RTL-Interview. “Was wir gedacht haben ist, dass er völlig steif sein wird von diesem unglaublichen Aufprall mit 51 G, aber er hat ein bisschen Nackenschmerzen, ansonsten ist alles okay.”

WM-Spitzenreiter Verstappen war am Sonntag beim Grand Prix von Großbritannien mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton kollidiert und in der 290 km/h schnellen Copse-Kurve mit einer Wucht von 51 G – mit der 51-fachen Kraft seines Körpergewichts – in einen Reifenstapel eingeschlagen. Der mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegte Hamilton gewann und verkürzte den WM-Rückstand auf den Niederländer auf nur noch acht Punkte.

Verstappen war vorsichtshalber in ein Krankenhaus in Coventry gebracht worden, das er noch in der Nacht ohne “schwerwiegende Verletzungen” verlassen konnte.

(APA) / Bild: GEPA