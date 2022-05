Verstappen gewinnt GP-Premiere in Miami

Max Verstappen hat die Formel-1-Premiere in Miami gewonnen. In einem erst im Finish spannenden Rennen über 57 Runden setzte sich der Weltmeister im Red Bull am Sonntag knapp vor dem aus der Pole gestarteten WM-Leader Charles Leclerc durch. Dessen Ferrari-Teamkollege Csrlos Sainz rettete den letzten Platz am Podium gegen den zweiten Red Bull Fahrer Sergio Perez. Mit seinem dritten Saisonsieg machte Verstappen in Florida acht Punkte auf Leclerc gut.

Leclerc war mit 27 Punkten Vorsprung auf Weltmeister Verstappen in das fünfte Saisonrennen gegangen. Bis dahin hatten beide je zwei Rennen gewonnen. Das Miami International Autodrome gab 2022 sein Debüt im Rennkalender. Rund um das Hard Rock Stadium, der Heimat des Football-Teams Miami Dolphins, war für die Formel 1 auf den Parkplätzen der City ein 5,412 Kilometer langer, anfangs freilich noch holpriger und rutschiger Hybrid-Stadtkurs, der teilweise unter einem Autobahnkreuz verläuft, gebaut worden.

Verstappen holt sich fürh die Führung

Es dauerte bei 30 Grad Luft- und 45 Grad Celsius Streckentemperatur nur neun Runden, bis der schnellere Red Bull Pilot dank DRS in Führung ging. Wie erwartet gelang das Leclerc umgekehrt nicht, zudem bekam der Ferrari-Fahrer Reifenprobleme und rutschte einmal fast von der Strecke. So hatte Verstappen das Rennen rasch unter Kontrolle und dreieinhalb Sekunden Vorsprung, als es ab Runde 25 für alle zum Wechsel auf die härteren Reifen an die Box ging. Verstappen wechselte erst nach Leclerc und verdoppelte dank perfekter Team-Schrauberei seinen Vorsprung.

Das Rennen dümpelte vor sich hin, also es in der 41. von 57 Runden am McLaren von Lando Norris nach einer Kollision mit dem Alpha Tauri einen Hinterreifen zerriss. Die folgende Safety-Car-Phase spielte den Fahrern in die Hände, die punkto Reifen auf genau so etwas riskiert hatten. Der viertplatzierte Sergio Perez holte sogar weiche Reifen, mit Verstappen, Leclerc und Carlos Sainz fuhren die ersten drei das Rennen hingegen mit alten Pneus zu Ende.

Leclerc jagte im Finish Verstappen im Kampf um den Sieg, Perez versuchte an Sainz vorbei doch noch auf das Podest zu kommen. Der Mexikaner verjuxte es mit einem missglückten Brachialmanöver, Leclerc schaffte es trotz DRS-Vorteil nicht mehr, an Verstappen vorbeizukommen. Die Plätze fünf und sechs gingen an die Mercedes-Fahrer George Russell und Lewis Hamilton.

