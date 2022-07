Verstappen gewinnt Spielberg-Sprint vor Ferrari-Duo

Max Verstappen hat Teil eins des Rennprogramms auf dem Red Bull Ring in diesem Jahr für sich entschieden.

Der Niederländer gewann auf der Heimatstrecke seines Rennstalls am Samstag den Sprint mit 1,675 Sekunden Vorsprung auf Charles Leclerc, dessen Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz Dritter war. Verstappen bekam dafür acht WM-Punkte und startet auch am Sonntag in Spielberg von Platz eins. Sein WM-Vorsprung auf Stallrivale Sergio Perez, der Fünfter wurde, wuchs auf 37 Punkte an.

Verstappen legte von der Pole Position vor Leclerc und Sainz los, Boxenstopps gab es in den 23 Runden keine. George Russell belegte im Mercedes den vierten Platz, der Mexikaner Perez hatte sich nach einem nachträglich geahndeten Vergehen im Qualifying von Startposition 13 nach vorne arbeiten müssen. Siebenfach-Champion Lewis Hamilton im zweiten Mercedes kam nicht über Rang acht hinaus.

Für Verstappen war Spielberg bereits der dritte Sieg in einem Sprintrennen nach Silverstone 2021 und Imola 2022. Das Ergebnis des Sprints bestimmt die Startaufstellung des Grand Prix von Österreich am Sonntag (15.00 Uhr/live Sky).

(APA) / Bild: GEPA