Verstappen holt in Japan überraschend erste Saison-Pole

Weltmeister Max Verstappen hat den favorisierten McLarens mit einer Sensationsrunde überraschend die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix von Japan entrissen. Der Niederländer fuhr auf dem Traditionskurs in Suzuka am Samstag in 1:26,983 Minuten einen neuen Streckenrekord und verwies WM-Leader Lando Norris (+0,012) und China-Sieger Oscar Piastri im zweiten McLaren (+0,044) noch knapp auf die Plätze. Sein neuer Red-Bull-Teamkollege Yuki Tsunoda wurde 15.

Verstappen feierte seine erste Saisonpole ausgelassen. „Es ist völlig verrückt. Diese Runde war am Limit oder an manchen Stellen sogar darüber“, sagte der 27-Jährige, der in Suzuka zum vierten Mal in Serie von Platz eins startet. „Es ist ein Highlight für uns, hier zurück auf der Pole zu sein.“ Alle freien Trainings bis dahin und auch die ersten beiden Quali-Abschnitte hatte McLaren dominiert. Red Bull riskierte aber bei den Autospezifikationen – und wurde dafür belohnt.

Die beiden bisherigen Saison-Grand-Prix in Australien und China wurden von Norris bzw. Piastri jeweils vom ersten Startplatz gewonnen. In Suzuka, wo es nur wenig Überholmöglichkeiten gibt, triumphierte seit 1991 nur dreimal ein Pilot, der nicht aus der ersten Reihe ins Rennen ging. Norris darf sich entsprechend noch Hoffnungen machen. „Hut ab vor Max, eine so gute Runde muss man honorieren“, meinte der Vizeweltmeister. „Es war eine erstaunliche Runde, aber auch meine war sehr gut.“

Verstappen schläft Vettel-Rekord

Den bisherigen Streckenrekord, den Sebastian Vettel 2019 im Ferrari markiert hatte, unterbot Verstappen um acht Hundertstelsekunden. Auch Norris und Piastri lagen darunter. Hinter dem Trio klassierte sich Charles Leclerc mit Respektabstand von 0,316 Sekunden auf Platz vier. Die dritte Startreihe bilden die Mercedes von George Russell und Formel-1-Neuling Andrea Kimi Antonelli. Racing-Bulls-Youngster Isack Hadjar landete noch vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari auf Platz sieben.

“Die letzte Runde war einfach nur Vollgas“

Red Bull fuhr mit einer speziellen Japan-Lackierung. „Wir hätten ehrlich gesagt nie damit gerechnet“, sagte Motorsportberater Helmut Marko im ORF über die erste Saison-Pole. Verstappens Renningenieur habe nach den freien Trainings, in denen man stets mindestens eine halbe Sekunde verloren hatte, aber „in die richtigen Dosen gegriffen und die richtigen Teile draufgeschraubt“, wie es der Steirer formulierte. „Wir waren nicht wettbewerbsfähig, also hat man etwas riskiert – Gott sei dank in die richtige Richtung.“

Lawson vor Tsunoda

Tsunoda fuhr den zweiten Red Bull bei seiner Premiere im Einserteam zwar erstmals in dieser Saison ins zweite Quali-Segment, verabschiedete sich dort aber als Letzter. Besonders schmerzlich: Der Lokalheld landete eine Position hinter dem Neuseeländer Liam Lawson vom Zweitteam Racing Bulls, mit dem er bereits nach zwei Saisonrennen die Cockpits getauscht hatte. „Yuki hätte auch den Speed gehabt, hatte aber leider einen Fehler in Kurve 1“, sagte Marko. Die Änderungen am Auto seien entscheidend gewesen. „Aber man muss es auch umsetzen. So eine unglaubliche Runde kann nur der Max.“

“Yuki ist wesentlich reifer zurückgekommen“ – Marko erklärt Fahrertausch

Verstappen belohnte sich mit der 41. Pole Position seiner Karriere. Das Qualifying war wie das freie Training am Freitag für kurze Zeit unterbrochen, weil sich durch Funkenflug erneut trockenes Gras neben der Strecke entzündet hatte. Am Sonntag dürfte es diesbezüglich Abhilfe von oben geben. Regen ist angesagt. Wann dieser genau eintreffen wird, ist am Pazifischen Ozean aber schwer vorherzusagen. Laut aktuellen Prognosen soll es bis kurz vor dem Rennstart (ab 6 Uhr live auf Sky – streame das Rennen mit Sky X live!) regnen, danach könnte die Piste abtrocknen. Marko: „Das sind eigentlich Verhältnisse, die für Verstappen sprechen.“