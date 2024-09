Norris scheitert in Q1! Leclerc sichert sich Pole in Baku

McLaren-Pilot Lando Norris hat bei der Jagd auf Max Verstappen einen bösen Rückschlag erlitten und droht in Baku wertvollen Boden auf den Formel-1-Weltmeister zu verlieren.

Norris scheiterte im Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan bereits im ersten Abschnitt und wird am Sonntag nur von Rang 17 starten, selbst der kriselnde Verstappen im Red Bull steht als Sechster am Start deutlich besser da. Die Pole Position sicherte sich am Samstag Charles Leclerc im Ferrari, zum vierten Mal in Serie startet der Monegasse in Baku ganz vorne.

Hinter Leclerc stehen am Sonntag Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri, der zeigte was mit dem McLaren möglich war, und Carlos Sainz im zweiten Ferrari. Sergio Perez im Red Bull war als Vierter zudem schneller als Teamkollege Verstappen.

Von gelber Flagge ausgebremst

Norris hatte im ersten Abschnitt des Qualifyings keine besonders schnelle erste Runde gedreht und alles auf den zweiten Versuch ausgelegt – bei diesem wurde er dann aber durch eine gelbe Flagge ausgebremst: Ein Konkurrent vor ihm war wegen eines Reifendefekts langsam unterwegs, Norris musste abbremsen. So verpasste er den zweiten Qualifikations-Abschnitt der besten 15 Piloten.

„Ich habe auf die zweite Runde gesetzt und musste dann vom Gas gehen“, sagte Norris bei Sky: „Es ist frustrierend, aber ich kann es nicht mehr ändern. Ich muss am Sonntag auf Ungewöhnliches hoffen. Es wird ein langes Rennen, das Auto ist schnell.“

Unfassbarer Fehler: Norris scheitert bereits in Q1:

