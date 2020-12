Verstappen im letzten Training in Abu Dhabi deutlich vorne

Max Verstappen hat im letzten Training vor dem Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi die Bestzeit gesetzt.

Der Niederländer steuerte seinen Red Bull mit rund einer halben Sekunde Vorsprung vor seinem Teamkollegen Alexander Albon auf den ersten Platz. Dritter wurde Daniel Ricciardo im Renault. Weltmeister Lewis Hamilton kam kurz vor der Qualifikation am Samstagnachmittag (um 14:00 Uhr auf Sky Sport 2) nicht über Rang sechs hinaus. Sein Mercedes-Stallkollege Valtteri Bottas wurde Neunter.

Here’s how we stacked up in FP3…@redbullracing led the way, ahead of @RenaultF1Team in P3 and P4 🚀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/RoYfLMzNB7

