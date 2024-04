Verstappen meldet sich in Japan mit Bestzeit zurück

Weltmeister Max Verstappen ist im ersten Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Japan die schnellste Runde gefahren. In Suzuka setzte sich der niederländische Red-Bull-Pilot am Freitag in 1:30,056 Minuten mit 0,181 Sekunden Vorsprung vor seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Pérez durch.

Das zweite Training in Suzuka fiel aufgrund von Regen ins Wasser, es wurden keine aussagekräftigen Rundenzeiten gefahren. Bei der zweiten Einheit des Tages drehte McLaren-Pilot Oscar Piastri die schnellste Runde, diese war allerdings fast fünf Sekunden langsamer als Verstappens Bestzeit am Vormittag. Der Triple-Champion, Perez oder viele weitere Fahrer drehten bei nassem Untergrund keine gezeitete Runde.

FP2: Trübes Training im regnerischen Suzuka – Die Highlights

Sargeant sorgt für Rote Flagge

Das erste Training musste nach einer halben Stunde unterbrochen werden, weil der US-Amerikaner Logan Sargeant im Williams nach einem Fahrfehler in die Streckenbegrenzung krachte und anschließend Aufräumarbeiten notwendig waren.

„Ich bin okay“, funkte der 23-Jährige an sein Team. Zuletzt hatte Sargeant beim Rennen in Melbourne pausieren müssen. Nach einem Unfall seines Teamkollegen musste er Alex Albon seinen Wagen überlassen. Das schwer beschädigte Chassis von Albon war nach dem Trainingscrash in Australien für den Rest des Wochenendes aus dem Verkehr gezogen worden. Ein drittes Chassis hatte der finanziell klamme Traditionsrennstall nicht an Ort und Stelle.

Red Flag! Sargeant schlägt mit seinem Williams in die Bande ein

Verstappen in Japan erneut der große Favorit

Vor dem vierten Saisonlauf am Sonntag (7.00 Uhr/live auf Sky – streame das Rennen mit dem Sky X-Traumpass) führt Verstappen in der WM-Wertung mit 51 Punkten nur knapp vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (47) und Pérez (46).

Verstappen war im vergangenen Rennen in Australien wegen eines technischen Defekts nicht ins Ziel gekommen, ist aber auch auf der Traditionsstrecke in Japan der große Favorit. In den vergangenen beiden Jahren konnte er den Grand Prix jeweils gewinnen.

(APA)/Bild: Imago