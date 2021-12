Verstappen mit besonderem Geschenk für Teamchef Horner

via

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat Red-Bull-Teamchef Christian Horner seinen Helm aus der Saison 2021 geschenkt.

„Das ist sehr speziell. Großartig“, freute sich Horner in einem auf Instagram veröffentlichten Video sichtlich gerührt. Der 48-Jährige umarmte anschließend Verstappen.

Unter das Video schrieb Horner: „Danke Max Verstappen für ein besonderes Geschenk, einen Renn-Helm, der ihn zur Meisterschaft geführt und 2021 sicherlich seine Aufgabe erfüllt hat.“

Fünfter Formel-1-Fahrertitel unter Horner

Verstappen wurde Mitte Dezember zum ersten Mal F1-Weltmeister. In einem denkwürdigen Finale siegte er in Abu Dhabi vor Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes), beide waren punktgleich in das letzte Rennen gegangen.

Für Horner, der seitdem Formel-1-Einstieg von Red Bull 2005 Teamchef beim österreichischen Rennstall ist, war es der fünfte Fahrertitel unter seiner Regie. Zuvor holte Sebastian Vettel im Red Bull bereits vier WM-Titel (2010 bis 2013). Zudem gewann Horner mit seinem Team im selben Zeitraum auch jeweils den Konstrukteurstitel.

