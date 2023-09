Verstappen mit Bestzeit in erstem Monza-Training

Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist im Formel-1-Auftakttraining zum Großen Preis von Italien zur Bestzeit gerast. Der zweimalige Weltmeister war am Freitag in 1:22,657 Minuten wie so oft in dieser Saison schneller als die Konkurrenz. Zweiter auf dem 5,793 km langen Kurs in Monza wurde zur Freude der Ferrari-Fans Carlos Sainz. Dem Spanier fehlten 0,046 Sekunden auf den Spitzenreiter. Dritter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez vor Charles Leclerc im zweiten Ferrari.

Leclerc hat als bisher letzter Scuderia-Pilot 2019 das Heimspiel nördlich von Mailand gewonnen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton landete im Mercedes einen Tag nach seiner Vertragsverlängerung bis Ende 2025 auf dem achten Platz.

Verstappen führt die Fahrerwertung vor dem 14. Grand Prix der Saison (Sonntag ab 13:30 Uhr auf Sky Sport F1 – streame das Rennen mit dem Sky-X-Traumpass) mit weitem Vorsprung an. Nach neun Siegen nacheinander liegt er schon 138 Punkte vor Perez.

(APA) / Bild: Imago