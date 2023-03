Verstappen nach Sieg „glücklich“: Die Stimmen zum F1-Rennen in Bahrain

Max Verstappen gewinnt den GP von Bahrain vor Teamkollege Sergio Perez und einem starken Fernando Alonso. Die Stimmen zum Rennen.

Max Verstappen (Red Bull)

… zum Rennen: „Es war ein sehr, sehr guter erster Stint, wo ich den Abstand herausgefahren bin. Danach musste ich mich nur noch um die Reifen kümmern, weil man weiß natürlich nie, was noch passiert, deshalb ist es wichtig, die Reifen in einem guten Zustand zu halten. Ich bin natürlich glücklich, jetzt auch mal in Bahrain gewonnen zu haben.“

… ob es während des Rennens Probleme gab: „Nein, nur kleine Dinge, die wir feinjustieren müssen, aber ich denke, das wird einfach zu regeln.“

Fernando Alonso (Aston Martin)

… zum Rennen: „Erstmal möchte ich Lance, meinem Teamkollegen, beglückwünschen. Er wurde vor kurzem operiert und hat jetzt mitgekämpft. Es ist super für das ganze Team. Wir sind im ersten Rennen des Jahres auf das Podium gefahren. Das zweitbeste Auto im ersten Rennen zu haben ist einfach surreal.“

… wie es sich angefühlt hat, Ferrari und Mercedes zu überholen: „Wir hatten nicht den besten Start heute, mussten dann auf der Strecke überholen, das war auf jeden Fall adrenalingeladener. Ich hoffe, dem Publikum hat es gefallen, mir hat es auf jeden Fall gefallen.“

… ob er mit dem Ergebnis gerechnet hat: „Nein, ich hätte gedacht, es wäre unmöglich. Red Bull, Mercedes, Ferrari waren letztes Jahr in einer eigenen Liga und wir haben gedacht, es würde vielleicht zwei Jahre dauern, diese Performance zu erreichen und den Abstand zu verringern und es sieht zumindest mal in Bahrain so aus, als hätten wir das in acht Monaten geschafft. Schauen wir mal, wie es in Jeddah und in Melbourne wird, das sind andere Strecken mit Highspeedkurven.“

… wie glücklich er über seinen Teamwechsel ist: „Sehr glücklich. Wie ich bereits am Donnerstag gesagt habe, ist bei Aston Martin ein anderer Ehrgeiz. Lawrence Stroll ist nur glücklich, wenn er Erfolg hat, wie in seinem ganzen Leben und dieses Projekt wird hoffentlich bald richtig Erfolg haben. “

Sergio Perez (Red Bull)

… zum Rennen: „Ein super Start. Wenn wir auf letztes Jahr zurückschauen, ist es natürlich super und es ist toll zu sehen, dass alle das Rennen genossen haben. Es war wichtig, dass beide Autos das Rennen beenden konnten.“

… wo er besser werden muss, um Verstappen herauszufordern: „Ich denke, heute hat mich der Start direkt zurückgeworfen. Es ging dann einfach um Schadensbegrenzung. Es ist eine lange Saison und ich denke, ich komme mit jeder Session näher ran.“

Nico Hülkenberg (Haas)

… zum Start: „Start war nicht optimal, erste Runde auch nicht und irgendwo muss was passiert sein, ich muss irgendwo Kontakt gehabt haben, ohne dass ich was gemerkt habe, weil ein Großteil des Frontflügels war weg. Ich bin mehr oder weniger die erste Hälfte des Rennens so herumgefahren, chancenlos. Es hat sehr viel Abtrieb gefehlt, im Nachhinein war das Lehrgeld. Vielleicht hätten wir etwas früher stoppen sollen, weil so ging das ins Niemandsland. Danach waren wir so weit hinten, dass es dann eigentlich zum Test gemacht worden ist, wir haben ein bisschen was probiert und das Auto unter Rennbedingungen kennengelernt.“

… was er aus dem Rennen mitnimmt: „Einfach Erfahrung. Die Runden, die Kilometer, die ich jetzt darauf habe, sind wertvolle Erfahrungen, wo man in den nächsten zwei Wochen die Schlüssel daraus zieht, dass man dann in 14 Tagen besser sortiert dasteht.“

… wie es ihm körperlich geht: „Ich fühle mich ok. Ich merke, dass ich einen Grand Prix gefahren bin, aber eher vom Bouncing her. Die Autos sind immer noch bretthart und ich merke, dass ich durchgebügelt worden bin.“

Charles Leclerc (Ferrari)

… ob er was Positives mitnehmen kann: „An solchen Tagen kann man nicht viel Positives mitnehmen. Am Ende ist es egal, weil wir das Rennen nicht zu Ende gefahren sind. Wir müssen das Problem verstehen. Wahrscheinlich war das Qualifying nicht schlecht, wir haben einen guten Stint auf den Softreifen gehabt, hatten einen guten Start.“

… zur Leistung von Aston Martin: „Wir sind nicht überrascht. Wir hatten sie stark erwartet. Wir wussten, dass sie im Rennen sehr schnell sind. Wir haben einiges an Arbeit vor uns. Im Qualifying ist unser Auto, da wo es sein muss, aber im Rennen nicht.“

Oscar Piastri (McLaren)

… zu seinem Ausfall: „Etwas mit der Benzinzufuhr. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Wir dachten, es liegt am Lenkrad, aber das war es nicht.“

… zum Erlebnis Formel 1: „Es war einfach unglaublich. Man kann natürlich nur einmal sein Debüt geben. Sehr schade, dass es nicht länger ging, aber ich habe das ganze Ereignis geliebt. Ich nehme viele positive Dinge mit. Ich bin im Laufe des Wochenendes immer stärker geworden. Im Qualifying habe ich ein paar Fehler gemacht, trotzdem fühle ich mich immer wohler. Das Rennen lief auch ganz ordentlich mit ein paar Überholmanövern.“

Toto Wolff (Teamchef Mercedes)

… zum Rennen: „Es gibt keine positiven Dinge, nicht eine einzige positive News hier. Es fehlt an Pace, es fehlt an Downforce und dann geht natürlich gar nichts, weil dann fährst du dir auch den Reifen kaputt. In Summe relativ viel zu reparieren. Wenn man jetzt die Rangordnung anschaut, dann ist Red Bull auf einen anderen Planeten unterwegs. Aston Martin ist unglaublich, die sind eigentlich Zweitschnellster auf der Bahn, wenn der Alonso freie Fahrt hat. Vor einem Jahr waren sie P17 und P19 in Qualifying und jetzt fahren sie hier ganz vorne mit. Verdient, aber bei uns Seuche.“

… ob es mit dem neuen Fahrzeugkonzept wieder nach vorne geht: „Das muss man auch, weil es gibt sowieso keine andere Wahl. Von der Pace kommen wir schon mit den Ferrari mit, aber wir wünschen uns natürlich, vorne mitzufahren.“

… ob in Europa das neue Paket kommt: „Man muss natürlich jetzt alles versuchen, das Auto komplett auf den Kopf stellen, gnadenlos analysieren und dann versuchen, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Es war die Bestätigung, was wir kommen gesehen haben und vielleicht auch wichtig, um diesen dramatischen Wake-up-Call zu haben, aber alles passiert aus einem Grund.“

Helmut Marko (Motorsportchef Red Bull)

… zum Rennen: „Es war für uns ein sehr starkes Rennen, aber die Gegner haben es uns auch leicht gemacht. Durch den Ausfall von Leclerc waren wir nicht mehr gezwungen, absolut an das Limit zu gehen und Alonso hat zu lange gebraucht, um an den anderen Autos vorbeizukommen, aber es war ein sehenswertes Duell mit Hamilton, Oldschool, hart, aber richtig faires Racing. Die Temperaturen waren hier sehr, sehr hoch und ich weiß nicht, wenn wir voll hätten fahren können, hätten wir auch Probleme kriegen können.“

… wieso man zweimal auf weichen Reifen gefahren ist: „Wir haben das durchkalkuliert und das war für uns auch die sichere Bank im Falle eines Safety-Cars. Wir haben in den vergangenen Rennen gesehen, dass das Safety-Car rasch herauskommt, und da wollten wir nicht wehrlos sein.“

… über Perez: „Er ist sehr gut in das Wochenende gestartet. Er hat leider von Leclerc einen kleinen Stoß gleich am Start gekriegt, ist auf die schmutzige Spur gekommen und hat dann eine Weile gebraucht, bis die sich gereinigt haben. Aber er hat dann das Tempo vorgelegt und ist sicher in einer sehr, sehr guten Form, auch körperlich. Er hat kaum geschwitzt, das heißt, er nimmt es ernst und kann vielleicht eine Challenge für den Max werden.“

… wie schwierig es war, mit der reduzierten Entwicklungszeit in die Saison zu gehen: „Die Strafe kam relativ früh. Das war in Singapur, wo sich das herauskristallisiert hat. Wir haben relativ früh den Fokus daraufgelegt, eine Evolution zu machen und das, was am alten Auto vielleicht nicht optimal war, zu optimieren. Wenn wir was in den Windkanal bringen, muss es funktionieren und das ist uns gelungen. Der Kern des Teams ist seit 15 Jahren zusammen, die wissen, was, wie und wo, die sind untereinander abgestimmt.“

…wann er mit dem neuen Mercedes rechnet: „Weiß ich nicht. Wir haben gedacht, dass sie hier mit einem Auto kommen, das wettbewerbsfähig sein wird. Und wann das neue Auto kommt, lassen wir uns überraschen. Bei uns würde sowas drei, vier Rennen dauern, aber die nächste kritische Sache ist, wir haben einen Cost-Cap. Was immer man jetzt versucht oder neugestaltet, geht im Budget für andere Sachen verloren. Also, das ist eine Entwicklung, die für ein Team nicht leicht ist.“

Carlos Sainz (Ferrari)

… zum Rennen: „Es war schwierig. Es war ein Kampf, das war klar, dass es mit den schnelleren Autos hinter uns einer werden würde. Wir haben alles versucht und jetzt am Ende sind wir Vierter geworden. Wir kennen ja unseren Reifenabbau und haben gewusst, dass es ein hartes Rennen werden würde.“

… zum Duell mit Alonso: „Es war gut. Die Zweikämpfe mit Fernando sind immer toll. Ich denke, heute hat er zu viel Pacevorteil gehabt, um ihn am Überholen zu hindern.“

Lewis Hamilton (Mercedes)

… was man besser machen kann: „Wir haben versucht, am Set-up was anderes zu machen, aber es ist einfach das Auto, es wird nicht sehr viel schneller fahren als jetzt. Uns fehlt einfach etwas Performance. Die gute Sache, das Auto hüpft nicht auf den Geraden, aber das Auto muss schneller in den Kurven werden.“

Lance Stroll (Aston Martin)

… wie es ihm geht: „Es war ein großartiger Tag für das Team, beide Autos haben Punkte eingefahren, Fernando auf dem Podium. Es ist toll zu sehen, wo wir jetzt stehen. Ich bin einfach glücklich, hier zu stehen, nach all dem, was ich durchgemacht habe. Vor zwei Wochen konnte ich nicht gehen, nicht stehen, meine Hände nicht bewegen, dachte, vielleicht bin ich bis Australien wieder zurück. Aber ich habe ein super medizinisches Team um mich gehabt, ohne die würde ich hier nicht stehen.“

