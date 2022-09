Verstappen rückt in Top 10 vor und jagt jetzt Alonso

Max Verstappen wird wohl auch in diesem Jahr Formel-1-Weltmeister werden. Der Niederländer rutschte nach dem Sieg in Zandvoort auch in die Top 10 der Fahrer mit den meisten Führungsrunden in der F1. In der Bildergalerie zeigt Sky, welche neun Fahrer noch vor Verstappen liegen.

Es war erneut eine Machtdemonstration. In Zandvoort ließ der amtierende Formel-1-Weltmeister Max Verstappen am vergangenen Wochenende seinen Kontrahenten wieder einmal keinerlei Chance.

Der Niederländer liegt nach 15 von 22 Saisonrennen im WM-Kampf nun 109 Punkte vor seinen beiden engsten Verfolgern Charles Leclerc und Sergio Perez. Den zweiten Titel in Folge wird Verstappen wohl kaum noch jemand streitig machen können.

Neben den 25 Punkten für den Sieg erreichte der 25-Jährige beim Großen Preis der Niederlande aber noch etwas anderes. In der Rangliste der Fahrer mit den meisten Führungsrunden der F1-Geschichte taucht Verstappen nun in den Top 10 auf.

ZUM DURCHKLICKEN: F1-Fahrer mit den meisten Führungsrunden in der Geschichte

Um an die Spitze zu gelangen, muss der Weltmeister allerdings noch viele Rennen fahren und gewinnen.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago