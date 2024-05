Verstappen schwer geschlagen! Leclerc holt Heim-Pole in Monaco

Charles Leclerc hat die Pole Position beim Grand Prix von Monaco erobert und darf mal wieder auf ein Ende des Fluchs beim Heimrennen hoffen. Der Ferrari-Pilot drehte im Qualifying am Samstag in 1:10,270 Minuten die schnellste Runde, er verwies McLaren-Pilot Oscar Piastri und seinen Teamkollegen Carlos Sainz auf die Startplätze zwei und drei.

Am Ende eines engen und spannenden Qualifyings ist die Spitze bunt gemischt, auf die Top drei folgen Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes) und erst auf Rang sechs der Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. „Dieses Auto ist rutschig“, beschwerte sich Verstappen, der zuletzt acht Mal in Serie auf dem ersten Startplatz gestanden war. Damit verpasste es der Triple-Champion, als erster Pilot überhaupt neun Pole Positions hintereinander zu erfahren bzw. acht zum Saisonstart.

Verstappen: “War wie ein Go-Kart“

Im achten Saisonrennen am Sonntag (morgen ab 13.30 Uhr LIVE auf Sky Sport F1!) peilt Leclerc nun seinen ersten Sieg in der Heimat an: In fünf Anläufen ist es ihm in der Formel 1 bislang nie gelungen. Auf dem engen Stadtkurs in Monaco ist die Pole Position besonders wichtig, allerdings keine Garantie für den Sieg. Leclerc selbst war 2021 und 2022 bereits aus der ersten Position gestartet.

Wie 2023! Perez scheitert bereits in Q1

Für die Scuderia war es die 250. Pole Position, für Leclerc die 24. seiner Karriere. „Das Gefühl nach der letzten Quali-Runde ist hier immer sehr speziell. Ich bin sehr glücklich“, sagte der Ferrari-Hoffnungsträger, der allerdings gleich relativierte. „Das Qualifying ist nicht alles, ich muss morgen alles zusammenbringen. Das habe ich in den letzten Jahren nicht geschafft, aber wir sind jetzt ein stärkeres Team und können morgen Großes erreichen.“

Leclerc: “Weiß, dass das Qualifying nicht alles ist“

Nico Hülkenberg beendete das Qualifying auf dem 12. Platz, dem Haas-Piloten drohte aber noch eine Strafe: Im zweiten Abschnitt der Session hatte er durch langsame Fahrt eine schnelle Runde von Esteban Ocon (Alpine) gestört.

Marko: “Wussten, dass Leclerc hier unschlagbar ist“

In der WM-Wertung führt Verstappen trotz zuletzt engerer Rennen weiterhin ganz souverän. 48 Punkte Vorsprung sind es auf Leclerc, 60 Punkte auf Norris. Dazwischen (54 Punkte) liegt noch Verstappens Teamkollege Sergio Perez, der am Sonntag aber weiter zurückfallen dürfte: Der Mexikaner erlebte im Qualifying die nächste Enttäuschung und schied als 18. bereits im ersten Abschnitt aus.

Auch Verstappen muss auf außergewöhnliche Ereignisse hoffen, Regen ist für Sonntag jedenfalls keiner angesagt. „Wenn wir in die Nähe des Podiums kommen, wäre es schon sehr gut“, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko. Der Austro-Rennstall habe sich Hoffnungen auf die erste Startreihe gemacht, deshalb sei Platz sechs „natürlich eine kräftige Ernüchterung“.

Piastri: “Toll, in der ersten Startreihe zu stehen“

„Ein komplettes Desaster“, sagte der Mexikaner, der sich über Verkehr beschwerte und wie schon im Vorjahr im ersten Qualifikationsabschnitt scheiterte. „Das Auto hat so viel mehr Potenzial. Generell haben wir Probleme auf dieser Strecke. Wir müssen schon auf Montreal schauen. Wenn es morgen nicht regnet, sehe ich keine Hoffnung.“

Sainz: “Priorität ist, dass Charles den Sieg einfährt“

Routinier Fernando Alonso musste sich im Aston Martin indes mit dem 16. Startplatz begnügen.

(SID/APA/Red.)

Beitragsbild: Imago.