Verstappen setzt Bestzeit im ersten Zandvoort-Training

Max Verstappen hat seinen Heim-Grand-Prix standesgemäß eröffnet und die Bestzeit im ersten freien Training erzielt. Der Formel-1-Weltmeister aus den Niederlanden drehte am Freitagmittag in Zandvoort die schnellste Runde, in 1:11,852 Minuten lag der Red-Bull-Pilot bereits recht deutlich vor der Konkurrenz. Fernando Alonso (+0,278 Sekunden) im Aston Martin und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,373) im Mercedes folgten auf den Plätzen zwei und drei.

Verstappens vermeintlich größter Konkurrent Sergio Perez wurde nur Vierter, im zweiten Red Bull hatte er fast eine halbe Sekunde Rückstand.

Im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) kann Verstappen seinen neunten Sieg in Folge feiern, er würde damit den Rekord von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2013 einstellen. Schon vor dem ersten Grand Prix nach der Sommerpause liegt der Niederländer (314 Punkte) mit großem Vorsprung an der Spitze des WM-Klassements, Perez (189) ist Zweiter. Noch zehn Rennen sind in diesem Jahr zu absolvieren.

Rote Flagge! – Hülkenberg verliert die Kontrolle & schlägt ein

