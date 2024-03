Verstappen stellt Zukunft bei Red Bull infrage!

Max Verstappen hat seine Zukunft bei Red Bull infrage gestellt.

Nach dem Formel-1-Qualifying in Jeddah wurde der dreifache Weltmeister auf das möglicherweise bevorstehende Aus von Motorsportchef Helmut Marko, der ein ganz enger Vertrauter Verstappens ist, angesprochen. Der 26-jährige Niederländer wurde in der Interviewzone deutlich.

„Ohne ihn im Team wird es ein Problem geben, auch für mich selbst natürlich. Ich habe immer viel Vertrauen in Helmut gehabt und das ist beidseitig so. Was er zusammen mit Dietrich (Mateschitz; Anm. d. Red.) hat, darf man auch nicht vergessen. Dafür hat er viel Respekt verdient. Er ist ein ganz wichtiger Teil für das gesamte Team“, machte Verstappen klar.

Verstappen stellt sich hinter Marko

Ob er sich auch intern für Marko einsetzen würde? „Absolut“, antwortete Verstappen blitzschnell und schob noch nach: „Darüber werden wir natürlich reden. Ich habe jedes Jahr gesagt – und das wissen alle bei Red Bull – das für mich selbst Helmut immer dabei sein muss.“ Auf Sky-Nachfrage, was ein Marko-Aus für ihn persönlich bedeuten wurde, stellte Verstappen unmissverständlich klar: „Dann haben wir vielleicht ein großes Problem im Team.“

