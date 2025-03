Verstappen vor Auftakt in Australien keine Plaudertasche

Max Verstappen wagte unmittelbar vor dem Saisonstart der Formel 1 keine Prognose und gab sich bei der Pressekonferenz in Melbourne eher wortkarg. Sicher ist sich der viermalige Weltmeister von Red Bull aber in einer Sache vor dem Auftakt: „Ich weiß, dass wir im Moment nicht die Schnellsten sind.“ Der 27-Jährige hatte vor zehn Jahren in Australien sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse gegeben. 2025 kann der Niederländer zum fünften Mal Weltmeister werden.

Wie die Kräfteverhältnisse in der Formel 1 genau aussehen, liegt derzeit noch im Dunkeln. Spekuliert wird viel, die dreitägigen Testfahrten in Bahrain haben nicht mehr als Anhaltspunkte geliefert. Die Wahrheit kommt an diesem Wochenende, spätestens beim Rennen am Sonntag (5.00 Uhr MEZ live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) zum Vorschein. Verstappen sagte, sein Auto sei zwar besser als jenes, mit dem er beim letzten Rennen der Saison 2024 in Abu Dhabi den sechsten Platz belegt hatte, aber es gebe noch Probleme zu lösen. „Ich denke, wir werden an diesem Wochenende und danach mehr herausfinden.“ Sein neuer Teamkollege Liam Lawson wird sich im Albert Park erstmals als Helfer bewähren müssen.

McLaren-Piloten wollen von Favoritenrolle nichts wissen

In der vergangenen Saison hatte Verstappen mit sieben Siegen in den ersten zehn Rennen die Grundlage für seinen vierten WM-Triumph in Serie gelegt. Im Reglement gab es seitdem keine großen Veränderungen, daher gibt es auch keine großen Veränderungen an den Autos. Deswegen und wegen einer starken Rennsimulation bei den Tests gilt Konstrukteursweltmeister McLaren als Favorit – was Vizeweltmeister Lando Norris verwundert.

„Ich glaube nicht, dass wir einem unserer Hauptkonkurrenten in irgendeiner Weise überlegen sind“, betonte der 25-jährige Brite im Motorhome seines Teams. „Ich bin ziemlich überrascht, dass die Leute so kurzsichtig sind. Aber sie wollen alle Spielchen spielen und den Außenseiter geben.“ Red Bull, Mercedes und vor allem Ferrari hätten sehr stark ausgesehen, meinte Norris mit Blick auf die Testrunden in Bahrain.

Auch der zweite McLaren-Fahrer hielt sich zurück. Zu seiner Kampfansage ließ sich Oscar Piastri, der aus Melbourne stammt, nicht hinreißen. „Ich weiß, was ihr von mir hören wollt, und es wäre überall die Schlagzeile“, sagte der WM-Vierte des vergangenen Jahres. Der Teamkollege von Norris könnte der erste Australier sein, der den Heimsieg schafft. „Wir werden sehen“, meinte er.

Punkt für schnellste Runde fällt weg

Was Ferrari zu leisten im Stande ist, bleibt ebenfalls abzuwarten. Nach zwölf Jahren für Mercedes, in denen er sechs seiner sieben Titel holte, tritt Lewis Hamilton nun für die Scuderia an. „Das ist definitiv die aufregendste Phase in meinem Leben“, sagte der 105-malige Grand-Prix-Gewinner. Der Brite machte Scherze, ließ sich dann aber doch noch eine Zielvorgabe für das Auftaktrennen in Melbourne entlocken. Einen Platz in den Top fünf strebe er an, sagte Hamilton, der den ersten Konkurrenten im eigenen Team hat: Charles Leclerc fährt das siebente Jahr in Rot und ist im Team fest verankert.

Umwälzungen gab es zur neuen Formel-1-Saison zwar keine, aber dennoch Veränderungen, die Folgen haben. Somit wurde der Punkt für die schnellste Rennrunde abgeschafft. Damit beträgt die maximale Punktzahl für einen Fahrer an einem Wochenende ohne Sprintrennen wie in Melbourne 25 Zähler.

Weit mehr Einfluss könnte der neue Strafenkatalog haben. Denn wer flucht oder dem Weltverband FIA etwa durch Beschimpfungen „moralischen Schaden“ zufügt, muss mit harten Sanktionen rechnen – im schlimmsten Fall mit einer Rennsperre von einem Monat. Vorher muss derjenige beim ersten Vergehen 40.000 Euro und beim zweiten 80.000 Euro zahlen. Beim dritten Mal werden 120.000 Euro fällig und die Zwangspause plus Punktabzug.

(APA)/Beitragsbild: Imago