Verstappen will “nahe an Mercedes dran sein”

Red-Bull-Pilot Max Verstappen kann den verspäteten Start in die Formel-1-Saison 2020 nicht erwarten. Der Niederländer ist froh, nach der Corona-Pause endlich wieder in sein Auto steigen zu dürfen.

In der Zwischenzeit hat der junge Red-Bull-Fahrer fleißig am Simulator trainiert. Nun hofft der WM-Dritte vom vergangenen Jahr, näher an das Mercedes-Team heranzurücken. “Wir müssen natürlich abwarten, weil die letzten Monate keine Rennen gefahren wurden. Dazu wird es weiterhin Updates an den Autos geben. Dennoch erwarte ich Mercedes ganz stark und hoffe, dass wir nah dran sein werden“, sagte Verstappen.