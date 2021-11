Verstappen würde Top 5 entern! Die jüngsten F1-Weltmeister der Geschichte

via

Max Verstappen führt zwei Rennen vor Saisonschluss die Weltmeisterschaft in der Formel 1 mit acht Punkten an. Kann er diesen Vorsprung gegenüber Lewis Hamilton ins Ziel retten, würde der Niederländer im Hinblick auf die jüngsten F1-Weltmeister namhafte Champions hinter sich lassen.

Der WM-Fight zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton läuft auf ein Herzschlagfinale hinaus. Zwar befindet sich Mercedes aktuell im Aufwind, doch noch führt der Niederländer im Red Bull die WM-Wertung vor den beiden abschließenden Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi knapp an.

Sollte sich Verstappen am Ende durchsetzen können, würde er mit 24 Jahren, zwei Monaten und zwölf Tagen zum viertjüngsten Weltmeister der F1-Geschichte aufsteigen. Auch ein vorzeitiger WM-Gewinn beim vorletzten Rennen in Saudi-Arabien Anfang Dezember würde an diesem Ranking nichts mehr verändern.

Fun Fact: Die jüngsten drei Weltmeister sind alle noch aktiv!

Die jüngsten Formel-1-Weltmeister der Geschichte*

PLATZ 1: Sebastian Vettel (Red Bull) in 2010 im Alter von 23 Jahren, 4 Monaten und 11 Tagen

PLATZ 2: Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) in 2008 im Alter von 23 Jahren, 9 Monaten und 26 Tagen

PLATZ 3: Fernando Alonso (Renault) in 2005 im Alter von 24 Jahren, 1 Monat und 27 Tagen

PLATZ 4: Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford) in 1972 im Alter von 25 Jahren, 8 Monaten und 29 Tagen

PLATZ 5: Michael Schumacher (Benetton-Ford) in 1994 im Alter von 25 Jahren, 10 Monaten und 10 Tagen

PLATZ 6: Nikki Lauda (Ferrari) in 1975 im Alter von 26 Jahren, 6 Monaten und 16 Tagen

PLATZ 7: Jaques Villeneuve (Williams-Renault) in 1997 im Alter von 26 Jahren, 6 Monaten und 17 Tagen

PLATZ 8: Jim Clark (Lotus-Climax) in 1963 im Alter von 27 Jahren, 6 Monaten und 4 Tagen

PLATZ 9: Kimi Räikkönen (Ferrari) in 2007 im Alter von 28 Jahren und 4 Tagen

PLATZ 10: Jochen Rindt (Lotus-Ford) in 1970 im Alter von 28 Jahren, 5 Monaten und 16 Tagen

