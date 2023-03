Verstappen zum Saisonauftakt siegreich – Alonso rast aufs Podest

Titelverteidiger Max Verstappen hat den Formel-1-Auftakt in Bahrain in souveräner Manier gewonnen. Beim Flutlicht-Spektakel in der Wüste feierte der niederländische Red-Bull-Pilot am Sonntag auf dem Kurs in Sakhir vor seinem Teamkollegen Sergio Perez aus Mexiko einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Verstappen triumphierte beim Großen Preis von Bahrain zum ersten Mal, es war sein 36. Grand-Prix-Sieg. Dritter wurde überraschend Routinier Fernando Alonso im Aston Martin.

Der 41-jährige Spanier überflügelte kurz vor Rennende noch Landsmann Carlos Sainz im Ferrari, der Vierter wurde. Vizeweltmeister Charles Leclerc schied nach einem technischen Problem bei seinem Ferrari auf Platz drei liegend aus. Rekordweltmeister Lewis Hamilton, für den die Serie von neun Bahrain-Stockerlplätzen hintereinander endete, landete auf Rang fünf, direkt vor Lance Stroll im zweiten Aston Martin. Für Red Bull war es der erste Doppelsieg in Bahrain, Verstappen gewann erstmals den Saisonauftakt. In zwei Wochen (19. März) steht in Jeddah/Saudi-Arabien das zweite von 23 Saisonrennen auf dem Programm.

Verstappen: „Perfekter Saisonstart“

„Das ist genau der Saisonstart, den wir wollten und gebraucht haben. Ein perfektes 1-2“, jubelte Verstappen, der 11,987 Sekunden vor Perez über die Ziellinie fuhr. Auch Alonso (+38,637) war überglücklich und wurde von seinem Team begleitet von einem Feuerwerk frenetisch bejubelt. „Es ist so unglaublich. Was ihr geschafft habt, ich bin so stolz auf euch“, sagte Alonso nach seinem 99. Podestplatz in der Königsklasse des Motorsports.

Bereits vor der ersten gedrehten Rennrunde traf Ferrari eine ungewöhnliche Entscheidung. Das italienische Team wechselte beim Boliden von Vorjahressieger Leclerc die Hybrid-Batterie („Energy Store“) sowie die Kontrollelektronik, um auf Nummer sicher zu gehen, wie es hieß. Der Monegasse erhielt zwar keine Strafe, pro Saison darf jeder Fahrer aber nur zwei dieser Komponenten nutzen, ehe ein Tausch mit einer Rückversetzung in der Startaufstellung sanktioniert wird.

Allerdings war Leclerc auf den ersten Rennmetern im neuen F1-Jahr einer der Gewinner. Der Ferrari-Hoffnungsträger überholte Perez beim Start und war damit der erste Verfolger von Pole-Setter Verstappen. Dahinter wurde Alonso, der nach Platz fünf im Qualifying schon von einem „unwirklichen“ Wochenende gesprochen hatte, von Kollege Stroll leicht berührt. Dadurch reihte sich der Spanier bei seinem 356. Grand-Prix-Einsatz erst einmal auf Platz sieben ein.

VIDEO: Alonso überholt Sainz

Während Verstappen, der im Vorjahr kurz vor Rennende mit Siegchancen wegen Benzinproblemen ausgeschieden war, bereits in den ersten von 57 Runden der Konkurrenz davonraste, entwickelte sich dahinter ein Kampf um die Positionen. Besonders das Duell zwischen Mercedes und Aston Martin sorgte für Spannung. Alonso setzte die „Silberpfeile“ in Schwarz unter Druck, genauso wie Stroll, der mit einem gebrochenen Handgelenk fuhr.

Die ersten Boxenstopps brachten unterschiedliche Strategien: Red Bull zog erneut den weichsten Reifensatz auf, während Ferrari auf die harten Reifen setzte. Große Dramatik brachte dieser Umstand aber nicht, die beiden Red-Bull-Boliden waren an der Spitze unantastbar. Dahinter lieferte Alonso eine spektakuläre Aufholjagd. Der zweimalige Weltmeister überflügelte erst Rekordchampion Hamilton, dann hatte der Asturier im Aston auch in einem harten Fight gegen Sainz das bessere Ende für sich. „Bye, bye“, sprach Alonso zufrieden in den Boxenfunk.

Weniger zufrieden endete das Rennen für Leclerc. Nach 41 Runden rollte der rote Bolide mit einem technischen Problem aus, für den Vorjahressieger ein enttäuschender Saisonstart im Kampf um den WM-Titel. Ebenfalls Pech hatte McLaren-Rookie Oscar Piastri, der 21-jährige Australier musste seinen Boliden nach einem elektronischen Problem als erster Fahrer abstellen.

(APA)

Beitragsbild: Imago