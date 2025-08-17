Verteidiger Mukiele folgt Xhaka nach Sunderland

Der französisch Abwehrspieler Nordi Mukiele setzt seine Karriere in der Premier League fort. Der 26-Jährige verlässt Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und schließt sich dem englischen Fußball-Erstligisten AFC Sunderland an.

Mukiele war 2022 für zwölf Millionen Euro von RB Leipzig nach Paris gewechselt und absolvierte dort 45 Pflichtspiele. In der vergangenen Saison war der Defensivspezialist an Bayer Leverkusen verliehen, wo er in 24 Partien zwei Tore erzielte.

Mukiele (Vertrag bis 2027) trifft bei Aufsteiger Sunderland auf Mittelfeld-Routinier Granit Xhaka (32), mit dem er bereits in Leverkusen gemeinsam auf dem Platz stand.

(SID)

Bild: Imago