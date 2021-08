Verteidiger-Rochade: Atalanta-Abwehrspieler zu Tottenham – Demiral nach Bergamo

Tottenham hat nach langen Verhandlungen mit Atalanta Bergamo eine Einigung im Fall Cristian Romero erzielt. Der Serie A-Klub lässt den Argentinier für 50 Millionen Euro zu den Spurs ziehen, dafür holt Atalanta mit Merih Demiral von Juventus einen anderen talentierten Innenverteidiger.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind beide Deals seit Dienstagnachmittag fix: Romero geht für 50 Millionen Euro plus Boni von Atalanta zu Tottenham, Merih Demiral wechselt auf Leihbasis in die Lombardei, außerdem besitzt das Team aus Bergamo eine Kaufoption in Höhe von rund 30 Mio. Euro. für den 23-jährigen Defensivspieler.

Cristian Romero to Tottenham, here we go! Atalanta have accepted Spurs official bid for €50m + €5m add ons. Barça have never been in the race. ⚪️🚨 #THFC

Atalanta are closing on Merih Demiral from Juventus on loan with buy option [around €30m total]. Paperworks time soon. pic.twitter.com/5P3efBotV6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2021