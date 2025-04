Verteidiger Stapelfeldt verlässt Eishockey-Meister Salzburg

Nach vier Meistertiteln mit Red Bull Salzburg hat Paul Stapelfeldt seinen Stammclub verlassen und bei den Graz99ers angeheuert. Der 26-jährige Eishockey-Teamverteidiger unterschrieb in Graz einen Zweijahresvertrag. „Ich freue mich, wenn ich dazu beitragen kann, den Titel nach Graz zu holen. Ein sehr hohes, aber erreichbares Ziel“, wird Stapelfeldt in einer Presseaussendung am Freitag zitiert.

Der 1,96 m große Verteidiger war mit sechs Jahren in den Nachwuchs von Red Bull Salzburg eingetreten.

(APA)/Beitragsbild: GEP