Verteidiger Raphael Varane wird Manchester United zu Saisonende verlassen. Das haben Klub und Spieler am Dienstag bekanntgegeben.

Der 31-Jährige wechselte im Sommer 2021 von Real Madrid zu Man United, war in seiner Zeit in England aber immer wieder von Verletzungen geplagt. In drei Saisonen stand der Defensivspieler in 93 Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte dabei zwei Tore und lieferte eine Vorlage.

Bei den „Red Devils“ gewann Varane in der vergangenen Saison den englichen Ligapokal. Im Sommer ist der Innenverteidiger nun ablösefrei zu haben. Deutlich erfolgreicher war Varanes Zeit bei Real: Bei den Königlichen feierte der Franzose je vier Siege in der Champions League und bei der FIFA Klub-WM, dazu kommen drei spanische Meisterschaften und ein Sieg im Copa del Rey.

Varane verabschiedet sich von Manchester United

(Red.) / Bild: Imago