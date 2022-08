Vertrag aufgelöst: Peter Zulj sucht neuen Verein

via

via Sky Sport Austria

Mittelfeldspieler Peter Zulj hat seinen Vertrag beim türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir FK aufgelöst.

Wie der Klub mitteilte, wurde die bis 2024 vereibarte Zusammenarbeit mit Zulj in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitg beendet. Für Basaksehir absovlierte Zulj nach seinem Wechsel von Anderlecht im Sommer 2021 nur sieben Einsätze. In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit war Zulj an Fehervar ausgeliehen, wo der 29-Jährige zu 14 Pflichtspielen kam (drei Tore, ein Assist).

In Österreich absolvierte Zulj in der Bundesliga für den Wolfsberger AC, die Admira, die SV Ried und Sturm Graz insgesamt 136 Spiele.

Bild: GEPA