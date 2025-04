Vertrag aufgelöst: Sturm-Sportchef Parensen und Union Berlin trennen sich einvernehmlich

Mit 249 Pflichtspielen gehört Michael Parensen zu den Spielern mit den meisten Einsätzen für den 1. FC Union Berlin.

Bevor er seine Amt als Geschäftsführer Sport beim amtierenden Meister Sturm Graz antrat, war Michael Parensen als Technischer Direktor der Profiabteilung der Männer für Union tätig. Beide Seiten haben sich nun auf eine einvernehmliche vertragliche Lösung zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses verständigt.

„Eine ganz besondere Zeit“

„lch hatte bei Union eine ganz besondere Zeit als Spieler, an die ich immer gerne zurückdenke. Ein Teil dieser Entwicklung von der 3. Liga bis in die Bundesliga auf dem Spielfeld gewesen zu sein und diese ein Stück geprägt zu haben, erfüllt mich mit großem Stolz. Nach meiner aktiven Laufbahn den Weg von Union in den europäischen Clubwettbewerben bis hin zur Champions League im Management mitgestaltet zu haben, war für mich spannend und lehrreich. Nun freue ich mich, dass wir eine einvernehmliche Lösung gefunden haben. lch werde immer gerne zu den Fans an die Alte Försterei zurückkehren“, so Michael Parensen.

„Die außergewöhnliche Geschichte von Michael Parensen als Spieler bei Union hat ein gutes Ende verdient und ich bin froh, dass uns das nun gelungen ist. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute“, so Union-Präsident Dirk Zingler.

(Red./1. FC Union Berlin) / Bild: GEPA