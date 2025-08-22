Vertrag aufgelöst! Sturm trennt sich von Angreifer

Das Missverständnis zwischen dem SK Sturm Graz und Bryan Teixeira ist endgültig beendet.

Wie der Verein am Freitagabend verkündete, wurde der Vertrag mit dem Franzosen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der Kontrakt lief ursprünglich bis Sommer 2026.

Teixeira enttäuschte bei Sturm

Der 24-Jährige wechselte im Jänner 2023 für etwa 1,2 Millionen Euro von Austria Lustenau nach Graz-Liebenau – glücklich wurde der Stürmer bei den „Blackies“ allerdings nie. Insgesamt bestritt Teixeira nur 33 Pflichtspiele für die Kampfmannschaft der Steirer, dabei gelang ihm nur ein Tor sowie fünf Vorlagen.

Sturm-Geschäftsführer Sport Michael Parensen über die Vertragsauflösung mit dem Stürmer: „Bryan Teixeira konnte bei uns in Graz aus verschiedenen Gründen nicht sein volles Potenzial ausschöpfen. Nach der Rückkehr von seiner nicht optimal verlaufenen Leihe hat sich Bryan allerdings stets professionell verhalten, aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns gemeinsam entschlossen, dass eine Neuorientierung für ihn das Beste ist. Für diese möchten wir ihm keine Steine in den Weg legen. Bryan wird seinen Weg weitergehen und wir wünschen ihm alles Gute in seiner weiteren Karriere.“

Zuletzt war Teixeira an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Nach seiner Rückkehr im Sommer spielte der Angreifer bei Sturm keine Rolle mehr. In den ersten beiden Zweitliga-Runden wurde Teixeria bei Sturm II jeweils eingewechselt.

(Red.)

Bild: GEPA