Vertrag bei Ajax läuft aus: Kehrt Grillitsch in die Bundesliga zurück?

ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch könnte vor einer Rückkehr in die Deutsche Bundesliga stehen. Der defensive Mittelfeldspieler wäre im Sommer ablösefrei zu haben: Der Vertrag bei Ajax läuft mit Saisonende aus, eine Einigung über eine Verlängerung gibt es bisher nicht. Laut einem Bericht von Sport1 sollen mehrere Vereine aus Deutschland interessiert sein.

Grillitsch selbst steht einer Rückkehr in die Bundesliga wohl offen gegenüber. Zuvor kickte der 27-Jährige in der Bundesliga bei Werder Bremen und der TSG Hoffenheim. „Das Wichtigste für mich ist, dass ich auch ab Sommer regelmäßig spiele. Ich habe gemerkt, dass ich als Fußballer erst glücklich und zufrieden bin, wenn ich auf dem Platz stehe“, so Grillitsch bei Sport1.

