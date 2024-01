Vertrag bei Gladbach aufgelöst: Wolf findet neuen Klub

Die Zeit von ÖFB-Legionär Hannes Wolf bei Borussia Mönchengladbach geht in diesem Winter endgültig zu Ende. Der Vertrag des 24-Jährigen wurde laut „WAZ“ ein halbes Jahr vor Vertragsende aufgelöst.

Einen neuen Verein hat der Ex-Salzburg-Profi auch schon gefunden. Wolf zieht es in die USA, wo er in Zukunft für MLS-Klub New York City FC kicken wird.

„Für Hannes hat es in Gladbach leider nicht mehr gepasst. Nun freut er sich auf die neue Aufgabe. Er hatte bei New York von Anfang an ein gutes Gefühl“, bestätigte sein Berater den bevorstehenden Wechsel. In New York soll Wolf einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Nur fünf Tore für Gladbach

Bei Gladbach konnte sich der gebürtige Grazer nie wirklich etablieren und wurde zwischenzeitlich zu Swansea City ausgeliehen. Selbst unter seinem Förderer Marco Rose kam er bei den Fohlen nie wirklich zum Zug. Insgesamt absolvierte er für die Borussia 69 Pflichtspiele mit fünf Toren und drei Assists.

2020 war Wolf zunächst per Leihe und 2021 schließlich fix für eine Gesamtsumme von elf Millionen Euro von RB Leipzig zu Gladbach gewechselt. Die Fohlen wird der Offensivspieler nun ablösefrei Richtung New York verlassen.

Bild: Imago