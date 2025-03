Vertrag bis 2027: Blau-Weiß Linz verlängert mit Pasic

Alem Pasic verlängert seinen Vertrag beim Bundesligisten FC Blau-Weiß Linz bis 2027. Das geben die Stahlstädter am Freitagvormittag bekannt.

Der 27-Jährige kam im Sommer 2023 von Vorwärts Steyr zu Blau-Weiß. Der Steyrer stand bisher in 36 Pflichtspielen für die Linzer am Platz und erzielte in den letzten zwei Bundesligarunden jeweils ein Tor.

Pasic nach seinem Siegtreffer gegen die WSG Tirol im Interview:

Schößwendter: „Sehr wichtig für unser Spiel“

„Alem hat in den letzten eineinhalb Saisonen eine super Entwicklung gemacht und sich zu einem wertvollen Spieler in unserer Mannschaft entwickelt. Nicht nur in der Innenverteidigung, sondern auch im zentralen Mittelfeld besitzt er Fähigkeiten, die sehr wichtig für unser Spiel sind. Deshalb freut es mich sehr, dass er seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat und weiter für den FC Blau-Weiß Linz auflaufen wird“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

„Ich freue mich sehr über meine Verlängerung und weiterhin für den FC Blau-Weiß Linz auf dem Platz zu stehen. Gemeinsam wollen wir weiter hart arbeiten und unsere Ziele erreichen“, sagt Alem Pasic.

Bild: FC Blau-Weiß Linz