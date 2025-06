Vertrag bis 2027: Titz übernimmt Hannover 96

Der deutsche Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Christian Titz als neuen Trainer verpflichtet. Der 54-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg nach Niedersachsen und erhält bei den „Roten“ einen Zweijahresvertrag. Das gab Hannover am Sonntag bekannt.

„Ich bin dankbar, dass man mir das Vertrauen und die Verantwortung übertragen hat, das Traineramt bei Hannover 96 zu übernehmen. Jetzt bin ich sehr gespannt darauf, die Mannschaft und das Team drumherum kennenzulernen, und freue mich auf die Stadt und die Menschen im Umfeld des Klubs, die wir von Beginn an auf unserem gemeinsamen Weg einbinden und mitnehmen wollen“, sagte Titz, der Magdeburg im Februar 2021 übernommen hatte und zurück in die 2. Liga führte: „Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Trainingsstart am kommenden Samstag.“

Hannover hatte in der abgelaufenen Saison zwischenzeitlich von der Rückkehr in die Bundesliga geträumt, doch am Ende reichte es nur für Platz neun. Mit Stefan Leitl, Andre Breitenreiter und Lars Barlemann hatte der chronisch aufgeregte Klub in der Vorsaison gleich drei Trainer, Titz soll nun wieder für Kontinuität auf dem Posten sorgen.

„Er bringt eine sehr klare Philosophie mit und steht für einen Fußball, den wir bei Hannover 96 sehen wollen: mutig, intensiv und nach vorne orientiert“, sagte Geschäftsführer Marcus Mann: „Er wird auch unseren eingeschlagenen Weg, junge Spieler in die Lizenzmannschaft zu integrieren und weiterzuentwickeln, fortführen und mit viel Leben füllen.“

(SID) / Foto: IMAGO