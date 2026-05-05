Vertrag bis 2028: Rapid bindet Defensivtalent

Der SK Rapid bindet ein weiteres Talent aus den eigenen Reihen. Innenverteidiger Paul Ertl hat seinen ersten Vertrag im Profifußball unterschrieben und bleibt damit bis mindestens 2028 in Hütteldorf. Der 19-Jährige durchlief mehrere Nachwuchsstationen beim Rekordmeister und gilt als vielversprechender Defensivspieler für die Zukunft.

Ertl wechselte 2019 aus dem Nachwuchs von Stadtrivale Austria Wien in die Akademie der Grün-Weißen. In der laufenden Saison kam er für die U18 in der ÖFB-Jugendliga bereits auf zehn Einsätze. Sein bislang größter Schritt folgte am 6. März, als der Abwehrspieler sein Debüt für die zweite Mannschaft in der ADMIRAL 2. Liga feierte.

Ertl unterschreibt ersten Rapid-Vertrag

Auch international sammelte Ertl bereits erste Erfahrungen: 2022 absolvierte er zwei Partien für Österreichs U15-Nationalteam und erzielte dabei sogar einen Treffer.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur Unterschrift: „Mit Paul bleibt uns ein vielversprechendes Innenverteidiger-Talent zumindest für zwei weitere Saisonen erhalten. Er hat mit seinem Rapid II-Debüt bereits seine Qualität unter Beweis gestellt und ich wünsche ihm auf seinem weiteren Weg in Grün und Weiß alles Gute.“

Paul Ertl selbst sagt zu seinem neuen Kontrakt: „Es freut mich sehr, meinen ersten Vertrag unterschrieben zu haben. Als nächstes möchte ich immer mehr Spielminuten in der ADMIRAL 2. Liga sammeln und mich folglich als Stammspieler bei Rapid II etablieren. Außerdem will ich mit meinen Qualitäten zum sportlichen Erfolg beitragen.“

(SK Rapid) / Bild: SK Rapid