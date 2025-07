Vertrag bis 2028: Xhaka kehrt nach England zurück

Der Abschied von Granit Xhaka vom deutschen Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen ist perfekt. Der 32 Jahre alte Schweizer Rekordnationalspieler verlässt die Rheinländer in Richtung des AFC Sunderland. Im Norden Englands absolvierte Xhaka erfolgreich den Medizincheck und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2028. Als Ablöse zahlt der Premier-League-Aufsteiger Medienberichten zufolge 20 Millionen Euro inklusive Boni.

„Granit Xhaka war nach seiner Verpflichtung vor zwei Jahren ein prägender Spieler jener Leverkusener Mannschaft, die 2024 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewinnen konnte“, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. „Seinem akuten Wechselwunsch zu entsprechen, ist unter den ausgehandelten Bedingungen und Umständen zielführend für Bayer 04 und für alle Beteiligten die beste Lösung. Wir wünschen Granit für den weiteren Verlauf seiner Karriere alles Gute.“

Die Werkself verliert damit einen weiteren Leistungsträger. Xhaka war 2023 vom FC Arsenal nach Leverkusen gewechselt. In der Folge hatte er großen Anteil am Gewinn des ersten Meistertitels und des DFB-Pokals. Vor ihm hatten in diesem Sommer bereits Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide FC Liverpool) und Jonathan Tah (Bayern München) sowie Erfolgstrainer Xabi Alonso (Real Madrid) den Klub verlassen. Xhaka absolvierte für Bayer insgesamt 99 Pflichtspiele und erzielte dabei sechs Tore. Dazu bereitete er neun Treffer vor. Sein Vertrag in Leverkusen lief ursprünglich noch bis 2028.

„Ich bin sehr stolz, hier zu sein. Als ich mit dem Verein gesprochen habe, war ich begeistert und habe die Energie und die Mentalität gespürt, die alle Leute und Spieler haben. Es ist genau das, was ich wollte, und ich habe ein sehr gutes Gefühl. Wir sind wieder da, wo dieser Verein sein muss, und wir wollen hier bleiben, um unsere eigene Geschichte zu schreiben“, sagte Xhaka über seine Ziele mit seinem neuen Klub.

(SID) / Foto: IMAGO