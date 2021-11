Vertrag für Rennen auf Barcelona-Kurs bis 2026 verlängert

Die Formel 1 fährt bis mindestens 2026 weiter in Spanien. Die Bosse der Motorsport-Königsklasse verlängerten dementsprechend den Vertrag mit den Betreibern des Circuit de Barcelona-Catalunya. Teil der Vereinbarung seien Verbesserungen an der Strecke und den Gebäuden vor dem Rennen im kommenden Jahr am 22. Mai, hieß es in einer Mitteilung der Formel 1 vom Freitag.

„Die Teams und die Fahrer freuen sich jedes Mal, auf dem Kurs zu fahren und nach Barcelona zu kommen“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Seit 1991 wird auf dem Kurs in Montmelo nahe der katalanischen Metropole gefahren. Seit 2017 ist Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes dort ungeschlagen.

(APA)/Bild: Imago