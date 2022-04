Vertrag in Paris läuft aus: Top-Talent vor Rückkehr nach Barcelona?

Erst im Sommer 2019 wechselte Xavi Simons von Barcelona aus nach Paris. Nun könnte er laut spanischen Medienberichten wieder zu den Katalanen zurückkehren. Der erst 18-Jährige kommt in der laufenden Saison lediglich auf sieben Einsätze in der ersten Mannschaft von PSG, was auch der Grund für die bislang ausgebliebenen Gespräche über eine Vertragsverlängerung sein soll.

Für den 18-Jährigen wäre es ein Wechsel in die Heimat. Simons ist in Spanien aufgewachsen und wurde in Barcelonas berühmter Nachwuchsakademie La Masia ausgebildet. Neben der spanischen Staatsbürgerschaft besitzt er auch die der Niederlande, für die er in den Junioren-Nationalmannschaften aktiv ist.

PSG glaubt aber laut Le Parisien wohl weiterhin an den Youngster und ist von seinem Talent überzeugt. Mit dem Interesse von Barcelona um Neu-Trainer Xavi könnten die Pariser aber wohl ernsthafte Konkurrenz bekommen, zumal Simons Berater Mino Raiola beste Beziehungen zu Barcelona-Präsident Joan Laporta pflegen soll.

(skysport.de) / Bild: Imago