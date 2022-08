Vertrag läuft im Sommer aus – Schlager: „Es gibt im Moment wichtigere Dinge“

Der Vertrag von LASK-Torhüter Alexander Schlager läuft im kommenden Sommer aus. Dem ÖFB-Torhüter liegt von den Linzern ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor, eine schnelle Entscheidung will Schlager aber nicht treffen.

„Die Saison ist noch sehr jung und ich mache mir noch selber über mich Gedanken, wie es mit mir weitergeht. Die Zeit drängt auch noch nicht so, dass ich das jetzt sofort machen muss. Im Moment gibt es einfach wichtigere Dinge als Club, auch für mich als Kapitän der Mannschaft. Ich will mich zu 100% auf diese Saison fokussieren. Wir sind auch erst ganz frisch in der Saison und ich bin noch nicht absolut so, dass ich sofort Entscheidungen treffen muss. Ich will mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren“, sagte Schlager bei „Talk und Tore“.

Auch einen Wechsel ins Ausland kann sich Schlager vorstellen: „Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht auf der Liste. Er stresst aber überhaupt nicht von der Zeit her.“