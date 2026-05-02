Vertrag verlängert: Aufstiegstrainer Muslic bis 2028 auf Schalke

Erfolgstrainer Miron Muslic bleibt Schalke 04 nach dem Aufstieg in die deutsche Bundesliga erhalten.

Inmitten der Feierlichkeiten im Stadion nach dem entscheidenden 1:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf verkündete der Klub die Vertragsverlängerung mit Muslic bis 2028.

„Bundesliga wir kommen, gemeinsam. Auf geht’s Schalke!“, rief Muslic ins Stadionmikrofron. Die Fans jubelten dem Coach laut zu.

„Es bedeutete uns so, so viel. Für uns. Aber es bedeutete uns noch mehr für Schalke“, hatte Muslic zuvor bei Sky gesagt.

Beim Schlusspfiff habe er „absolute Dankbarkeit und Ehrfurcht vor diesem Moment“ empfunden, sagte er bei RTL: „Es ist etwas Besonderes. Wir sind einfach nur glücklich und stolz, dass wir das mit so vielen Schalkern hier im Stadion und überall in Deutschland feiern dürfen.“

Muslic war zur neuen Saison zu Schalke gekommen – und führte das Team souverän zum Aufstieg. „Selbstbewusstsein ist alles – dieser Mann hat es geschafft, dass Schalke wieder eine Identität hat“, sagte Abwehrspieler Timo Becker bei Sky: „Das hat er sich verdient, er soll sich feiern lassen.“