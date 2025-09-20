Vertrag verlängert: Formel 1 bis mindestens 2030 in Baku

Die Formel 1 hat bekannt gegeben, dass der Grand Prix von Aserbaidschan für weitere vier Jahre im Rennkalender verbleibt. Der bisherige Vertrag wäre nach der Saison 2026 ausgelaufen.

Der Stadtkurs durch die Straßen der Hauptstadt Baku ist seit 2016 im Rennkalender. Mit der 2,2 Kilometer langen Geraden, der längsten im gesamten F1-Kalender, bietet der Kurs gute Überholmöglichkeiten. Im Infield sind besonders die Fahrer-Fähigkeiten gefordert. Ein kleiner Fehler führt fast unmittelbar zu einem Einschlag in die Mauer.

Mit bislang sieben verschiedenen Siegern in acht Ausgaben hat sich der Grand Prix von Aserbaidschan zu einem der offensten Rennen im Kalender entwickelt. „Die Rennstrecke ist einzigartig, mit technischen Abschnitten und langen Geraden, die entlang der atemberaubenden Küste und durch die historische Altstadt führen und jedes Jahr für ein ereignisreiches und unterhaltsames Rennen sorgen“, wird F1-Boss Stefano Domenicali in einem offiziellen F1-Statement zitiert.

