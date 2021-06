Vertrag vorzeitig aufgelöst: Ulmer vom VSV zu Innsbruck

Nationalteamstürmer Martin Ulmer wechselt vom VSV nach Innsbruck. Der noch ein Jahr laufende Vertrag des 33-Jährigen sei in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, gaben die Villacher am Montag bekannt.

Ulmer spielte zwei Saisonen für die Kärntner, in der abgelaufenen brachte es der Vorarlberger in 53 Spielen auf 7 Tore und 14 Assists. Bei Innsbruck wolle er ein Führungsspieler sein und den Jungen helfen, so Ulmer in einer Mitteilung seines neuen Clubs.

Ulmers Nationalteamkollegen Ramon Schnetzer zieht es von Dornbirn nach Linz. Die Black Wings verlautbarten den Transfer des 24-jährigen Verteidigers aus Vorarlberg.

(APA)/Bild: GEPA