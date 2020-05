Vertrags-Poker mit Neuer: Rummenigge sieht klare Tendenz – Neuer reagiert verhalten

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München glaubt fest an eine baldige Vertragsverlängerung mit Nationaltorhüter Manuel Neuer (34).

“Ich bin vorsichtig optimistisch, dass Manuel zeitnah das Angebot des FC Bayern annimmt”, sagte Rummenigge im Interview vor dem Gastspiel bei Union Berlin am Sonntagabend und fügte an: “Manuel Neuer weiß, was er am FC Bayern hat und der FC Bayern weiß, was er an Manuel Neuer hat. Deshalb ist es eine Ehe, die auch in Zukunft Bestand haben wird.”

Neuers Vertrag endet im Juni 2021. Bisher ist es noch nicht zu einer Einigung gekommen. Zuletzt hatte es Meldungen gegeben, wonach beide Parteien in Sachen Gehalt und Vertragslaufzeit weit auseinander lägen. Neuer kritisierte anschließend, dass Details aus den Vertragsverhandlungen öffentlich geworden waren. Inzwischen wurden die Wogen aber offenbar wieder etwas geglättet.

Neuer hält sich mit Prognose zurück

Neuer selbst reagierte nach dem 2:0-Sieg gegen Union am Sky Mirko verhalten auf die Aussagen des Chefs. “Ich denke, dass Karl-Heinz Rummenigge im Bilde ist. Im Moment gibt es nichts zu verkünden.”

Der Bayern-Kapitän will sich mit seiner Entscheidung noch Zeit lassen. “Es gibt kein Ultimatum. […] Es ist im Moment nicht nötig, eine solche Entscheidung zu verkünden”, sagte Neuer, gab aber dennoch Anlass zur Hoffnung: “Wir sind beide optimistisch, aber es ist noch überhaupt nichts klar.”

(SkySport.de)

Beitragsbild: Imago