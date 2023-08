Vertragsauflösung bei Austria Klagenfurt

Patrick Hasenhüttl ist kein Spieler von Austria Klagenfurt mehr.



Die Kärntner und der 26-jährige Angreifer haben sich auf die vorzeitige Auflösung des bis zum Saisonende laufenden Vertragsverhältnisses geeinigt. Hasenhüttl wechselt mit sofortiger Wirkung zum deutschen Drittligisten Hallescher FC.

Der Sohn von Trainer Ralph Hasenhüttl stammt aus der Jugend des VfB Stuttgart. Nach Stationen in Ingolstadt, Türkgücü München und Unterhaching wechselte der Mittelstürmer im Jänner 2022 nach Klagenfurt. Unter Coach Peter Pacult konnte sich Hasenhüttl nicht durchsetzen und war in der Spielzeit 2022/23 an den VfB Oldenburg in die 3. Liga Deutschlands verliehen.

(Red.)

Bild: GEPA