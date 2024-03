Vertragsauflösung fix: Neppe nicht mehr beim FC Bayern!

Was Sky am 23. Januar berichtet hatte, ist jetzt fix: Denn nach Sky Informationen wurde der Vertrag zwischen dem FC Bayern und Marco Neppe vor einigen Tagen einvernehmlich aufgelöst. Neppe hat bereits sein Büro an der Säbener Straße ausgeräumt.

Im vergangenen Sommer hatte der 37-Jährige als Technischer Direktor im Transfer-Ausschuss des deutschen Rekordmeisters maßgeblich dazu beigetragen, dass Harry Kane und Min-jae Kim zum FC Bayern gewechselt waren. Zuvor finalisierte er die ablösefreien Wechsel von Konrad Laimer und Raphael Guerreiro. Auf Neppes Konto gehen auch die Entdeckungen von Alphonso Davies und Jamal Musiala. Zusammen mit dem früheren Sportvorstand Hasan Salihamidzic holte er auch Publikumsliebling Mathys Tel.

Neppe-Zukunft offen

Wohin es Ihn jetzt ziehen wird, ist unklar. Noch immer hat er regelmäßig Kontakt zu vielen Stars der Bayern. Darunter Joshua Kimmich, der auf Neppes Meinung großen Wert legt. Auch zu Leon Goretzka pflegt er ein freundschaftliches Verhältnis. Die beiden wurden erst vor wenigen Tagen in einem Café im Münchner Stadtzentrum gesichtet.

Bei den Bayern fing Neppe 2014 als Scout an. 2017 wurde er zum Chefscout befördert, ehe er unter Salihamidzic viereinhalb Jahre später zum Technischen Direktor aufstieg. Neppe liegen mehrere Anfragen aus dem In- und Ausland vor.

(Sky Sport DE)/Bild: Imago