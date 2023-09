Vertragsauflösung? Utd-Profi Sancho antwortet auf Gerüchte

Jadon Sancho hat zuletzt vor allem neben dem Platz für Schlagzeilen gesorgt. Der ehemalige BVB-Star ist für das Spiel beim FC Arsenal laut Teammanager Erik ten Hag aufgrund mangelhafter Trainingsleistungen aus dem Kader gestrichen worden. Das wollte der Engländer allerdings nicht auf sich sitzen lassen: Es folgte ein Konter auf Social Media.

„Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest! Ich werde nicht erlauben, dass Leute komplett unwahre Dinge sagen, ich habe mich sehr gut verhalten im Training diese Woche“, schrieb der 23-Jährige am Sonntag auf X.

Das Tischtuch scheint zerschnitten, es kamen sogar Gerüchte über eine vorzeitige Beendigung des Arbeitspapiers auf. Nach Sky Informationen plant Sancho allerdings keine Vertragsauflösung bei den Red Devils. Seine Zukunft bleibt dennoch offen, zumal verschiedene Transferfenster wie das in Saudi-Arabien noch geöffnet haben.

Sancho absolvierte für United bislang 82 Partien, dabei erzielte er zwölf Tore und bereitete sechs weitere vor. Sein Arbeitspapier ist noch bis 2026 gültig.

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.