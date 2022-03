Vertragsbruch? Barisic kündigt Untersuchung nach „unerklärlicher“ Fountas-Verletzung an

Taxiarchis Fountas stand im Jahr 2022 in der ADMIRAL Bundesliga noch keine einzige Sekunde auf dem Platz. Auch zum Auftakt der Meistergruppe im Auswärtsspiel bei Austria Klagenfurt (jetzt live auf Sky Sport Austria 3) wird sich das nicht ändern. Der 26-Jährige habe sich nach dem Training am Freitag laut Rapid-Geschäftsführer-Sport Zoran Barisic „aus unerklärlichen Gründen verletzt gemeldet“.

„Wir werden Untersuchungen einleiten am Montag und werden schauen, was da tatsächlich los ist. Es ist in der Tat so, dass mich die Personalie Taxi Fountas nervt“, erklärt Barisic im Sky-Interview. Laut Sky-Informationen will Fountas Rapid schnellstmöglich in Richtung seines künftigen Vereins, MLS-Klub D.C. United, verlassen. Der Grieche steht jedoch noch bis Ende Juni in Hütteldorf unter Vertrag.

„Taxi Fountas hat mit Max Hagmayr einen sehr erfahrenen Berater an seiner Seite und Andi Dober, der langjähriger Rapid-Spieler war. Insofern wird man wahrscheinlich Taxi Fountas auch vermittelt haben, was Rapid für sehr viele Menschen bedeutet und dass man auch seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen hat. Abseits des Fußballplatzes hat man Autogrammstunden zu geben beziehungsweise auch Fanklubs zu besuchen. Das wäre dann lustig anzusehen, was da für Fragen gestellt werden“, sagt Barisic.