Vertragsende im Sommer: Wiesinger offenbar in der Schweiz begehrt

Was wird aus Austria-Verteidiger Philipp Wiesinger? Der Vertrag des 31-Jährigen läuft zum Saisonende aus und seine Zukunft ist damit unklar.

Wie das Schweizer Portal 4-4-2.ch berichtet, soll sich der FC Zürich mit einer Verpflichtung beschäftigen. Ein Wechsel wäre demnach ablösefrei möglich. Neben dem Interesse aus Zürich sollen außerdem Klubs aus der italienischen Serie B Wiesinger auf dem Zettel haben.

Austria will Wiesinger wohl halten

Laut dem Bericht möchte Austria Wien gerne mit Wiesinger verlängern, der Salzburger soll auch ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen haben.

Der Abwehrspieler ist bei der Austria in dieser Saison gesetzt und agiert meistens rechts in der Dreierkette. In der aktuellen Spielzeit absolvierte Wiesinger insgesamt 28 Partien für die Veilchen, 25 davon in der ADMIRAL Bundesliga. Insgesamt kann der Routinier 166 Bundesliga-Einsätze vorweisen.

(Red.)

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