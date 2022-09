Vertragsverlängerung fix: Chelsea bindet Stammspieler langfristig

via

Salzburgs Champions-League-Gruppengegner Chelsea hat mit einem Schlüsselspieler verlängert. Rechtsverteidiger Reece James hat einen Sechsjahresvertrag bis 2028 bei den „Blues“ unterzeichnet. Das bestätigen die Londoner in einer Aussendung.

Laut „The Athletic“ macht der neue Vertrag James zu einem der Topverdiener bei den Londonern. Das ursprüngliche Arbeitspapier war bis 2025 datiert. Ein Wechsel zu Real Madrid, das laut Medienberichten am Engländer interessiert war, ist damit wohl vorerst vom Tisch. Der 22-Jährige kam im Alter von sechs Jahren zum Verein und stammt aus der Chelsea-Akademie. Nach einer einmaligen Leihe zu Wigan Athletic spielte sich der Defensivspieler in die Kampfmannschaft, in der er heute unter Trainer Thomas Tuchel gesetzt ist.

