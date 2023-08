Verwirrung um angebliche Spurs-Absage bei Kane! Sky klärt auf

Englische Medien berichten, dass Tottenham Hotspur das jüngste Angebot des FC Bayern München für Harry Kane abgelehnt hat. Stimmt das? Sky klärt auf.

Fakt ist: Das aktuelle Angebot von über 100 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen ist auch von Spurs-Boss Daniel Levy noch nicht angenommen worden. Nach Sky Informationen ist am Montag aber weder eine offizielle Absage der Spurs bei den Münchnern eingegangen, noch gab es Kontakt zu Levy. Eine Einigung ist aktuell noch nicht in Sicht, die Verhandlungen laufen aber weiter. Es ist nach Sky Informationen sehr wahrscheinlich, dass die Bayern noch einmal nachbessern werden.

Kane-Verpflichtung genießt oberste Priorität

Denn: Die Verpflichtung von Kane genießt weiterhin oberste Priorität bei der Vereinsführung. Im ersten Pflichtspiel der Münchner am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig wird er wohl definitiv nicht dabei sein. Tottenham startet am Sonntag beim FC Brentford in die neue Premier-League-Saison. Stand jetzt mit Kane.

