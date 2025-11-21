Verwirrung um Luis Diaz! Bayern-Star doch länger gesperrt

Bayern-Star Luis Diaz ist entgegen der Annahme des deutschen Rekordmeisters doch für drei Spiele in der Königsklasse gesperrt worden.

Der Kolumbianer hatte beim 2:1 Auswärtssieg der Münchner bei Paris St. Germain Anfang November für eine Grätsche gegen Achraf Hakimi die Rote Karte gesehen und sollte dafür – wie FCB-Trainer Vincent Kompany noch am Freitagmorgen auf der Bayern-Pressekonferenz verlauten ließ – für ein Spiel gesperrt werden: „Meine Information ist ein Spiel. Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist“.

Auch Freund ging von einem Spiel aus

Auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund sprach davon, dass er von einem Spiel Sperre ausgehe. Wie die UEFA nun jedoch bekannt gab, kommt der 28-Jährige für sein Vergehen doch nicht so glimpflich davon. Stattdessen müssen die Münchner in der Königsklasse nun drei Spiele lang auf den Wirbelwind verzichten. Wieso die Münchner von nur einem Spiel Sperre ausgingen, ist nicht bekannt.

