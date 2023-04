Vettel-Befürchtung schon Realität? F1-Strecke in Miami überschwemmt

Nur wenige Wochen vor dem Formel 1-Wochenende wurde die Rennstrecke in Miami durch heftige Regenfälle überschwemmt. Sebastian Vettel warnte letztes Jahr noch vor einem solchen Szenario.

Es wirkt schon fast ein wenig makaber: Beim letztjährigen Grand Prix machte Sebastian Vettel mit einem T-Shirt und Helm-Design mit der Aufschrift „Miami 2060 – 1st Grand Prix Underwater – Act now or swim later“ auf den Klimawandel aufmerksam. Statt 2060 steht Miami schon ein Jahr später unter Wasser, wenn auch noch nicht komplett.

Drei Wochen vor F1-Rennen: Überflutete Straßen in Miami

Starke Regenfälle, ein steigender Meeresspiegel und die geringe Höhe führt in der Gegend von Miami häufig zu Überschwemmungen. Wie die Nachrichtenagentur Local10 aus Miami berichtet, hat es in Südflorida an drei aufeinanderfolgenden Tagen nun so stark geregnet, dass die Straßen der Innenstadt unpassierbar wurden und Autofahrer festsaßen.

Das Absurde: Wegen den jüngsten Überschwemmungen konnten Beamte und Ingenieure sich nicht in der Stadt zu einer Konferenz über das Management von Überschwemmungsgebieten versammeln.

Seb was right all along pic.twitter.com/9qQFYSzaUc — cowboy kmag (kmag pole enjoyer) (@kmag_supremacy) April 13, 2023

Da Miami im Rennkalender ein Straßenkurs ist, ist auch die Formel 1-Strecke direkt betroffen. Bereits in drei Wochen (05. – 07. Mai live auf Sky) findet das Rennwochenende in Miami statt – und auch wenn bis dahin aller Wahrscheinlichkeit nach von der Überschwemmung nichts mehr zu sehen sein wird: Der Zusammenhang mit Vettels Prognose aus dem vergangenen Jahr macht nachdenklich…

(Red.)

Bild: DPA