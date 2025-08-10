Vettel kann sich Job in der Formel 1 vorstellen

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel kann sich eine Zukunft in der Formel 1 vorstellen. „Als Fahrer nicht, die Zeit ist vorbei. Aber vielleicht die ein oder andere Funktion zu übernehmen ist absolut denkbar“, sagte Vettel im ZDF-Sportstudio. Im Moment jedoch, so der 38-Jährige, „bin ich recht zufrieden und habe genug zu tun.“

Der Heppenheimer war Ende 2022 aus der Motorsport-Königsklasse ausgestiegen, er wollte auch mehr Zeit mit seiner Frau Hanna und seinen drei Kindern verbringen, hatte er damals betont. Derzeit macht er eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich, setzt sich für Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte ein und ist Miteigentümer des Segelteams Germany SailGP. „Die Kids machen unheimlich viel Spaß zu Hause, der Traktor muss gelenkt werden“, sagte Vettel: „Aber wer weiß.“

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hatte Vettel schon mal als idealen Nachfolger bezeichnet. Zuletzt war bei ihm ein Einsatz bei der Langstrecken-WM im Gespräch, das sei aber „noch nicht so konkret“, sagte Vettel: „Ich bin so ein Auto mal gefahren, weil es mich interessiert hat. Es hat Spaß gemacht, aber bis jetzt hat sich noch nicht mehr ergeben“, sagte Vettel: „Aber da hätte ich noch ein bisschen Zeit.

(SID)/Bild: Imago